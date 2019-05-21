مندوب الكويت بمجلس الأمن يحذر: داعش ينشئ شبكة جديدة بالعراق وسوريا

2019/05/21 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قال مندوب الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي، إن داعش ينشئ شبكة جديدة في العراق وسوريا وهو ما يتطلب تعزيز الجهودنا للحفاظ على الانتصارات التي تم تحقيقها.وأضاف العتيبي خلال جلسة بمجلس الأمن، أنه "على الرغم من الانتصارات ضد تنظيمي داعش والقاعدة فإنهما لا يزالان يشكلان تهديدًا على الأمن والسلم الدوليين".وأكد العتيبي أن "انتشار أسلحة الدمار الشامل يثير قلقا كبيرا خاصة في ظل تنامي خطر الإرهاب".وأشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن تأسيس ما أسماها "ولاية الهند"، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام آباد، بعد أشهر من انهيار دولته المزعومة في العراق وسوريا".وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير سابق لها، إن وكالة "أعماق" الإخبارية التابعة للجماعة الإرهابية أشارت إلى أن "داعش" قتل قوات هندية، وأطلق على المقاطعة الجديدة اسم "ولاية الهند".وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم وجود موطئ قدم له في الإقليم، بعد أيام من اشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الهنود.واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تؤكد مساعي التنظيم للتوسع في مناطق جديدة، وإقامة علاقات مع الإرهابيين المحليين بعد سقوط دولته المزعومة في العراق وسوريا.وأشارت إلى أنها تأتي بعد أقل من شهر من إعلان التنظيم مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس في سريلانكا المجاورة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا في "عيد الفصح".

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر البرلمان الايراني أن دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد قمتين طارئتين في مكة، وحادث إطلاق صاروخ نحو سفارة واشنطن في بغداد، جزء من "خطة" المملكة لإشعال الفوضى بالمنطقة.

وقال رئيس لجنة الأمن القو

بغداد اليوم - متابعة

توقع اعضاء في مجلس النواب اقرار "موازنة تكميلية" للعام الحالي، بعد حزيران المقبل، من اجل النهوض بواقع البنى التحتية في المحافظات، بينما ربط نواب اخرون تمريرها بحدوث ارتفاع في اسعار النفط.

وقال عضو لجنة الخدمات

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء (21 أيار 2019) نتائج العملية الأمنية التي شاركت بها قيادة عمليات صلاح الدين، والشرطة المحلية، والحشد الشعبي، لتطهير جزيرة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "قيادة عمليات صل

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