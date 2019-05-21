النجف يفتقد اثنين من ابرز لاعبيه في لقاء الكهرباء اليوم في الممتاز

2019/05/21 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فريق النجف بكرة القدم عن غياب أثنين من أبرز لاعبيه في مواجهة الكهرباء ولتي ستقام بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز على ملعب النجف .

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