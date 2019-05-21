هاوي محلي يعثر على كتلة ذهبية في صحراء استراليا

2019/05/21 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر رجل أسترالي على كتلة من الذهب تزن 4.1 كغم خلال تجوله في حقول الذهب في منطقة كالغورلاي - صحراء استراليا الغربية -مستخدما جهاز للعثور على المعادن.

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