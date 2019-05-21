حزب الفيس الدم قراطي!

2019/05/21 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ د.محمد فلحي … ماذا يخطر في بالك؟!..لا بد أن إبليس أو أحد أحفاده اخترع هذا السؤال ووضعه على برنامج ال”فيس بوك” في شبكة الإنترنيت..سؤال خطير،قمة في الإغراء والإثارة والاستفزاز!..سؤال يستدرجك للتفكير في لحظة كسل، ويدفعك للقول في لحظة صمت، ويجبرك على إظهار قوتك الخفية في لحظة ضعف..سؤال يفتح أبوب مخيلتك للشياطين […]

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