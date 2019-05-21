المجلس الأعلى لمكافحة الفساد: توطين رواتب الموظفين سيقضي على ظاهرة الفضائيين

2019/05/21 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والمفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، الثلاثاء، أن مشروع توطين رواتب الموظفين يكتمل نهاية 2019، فيما أكد ان العملية ستقضي على ظاهرة الفضائيين بين موظفي الدولة بشكل كامل.وقال الاسدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه / خطوة برس/، إن “خطة توطين الرواتب التي

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