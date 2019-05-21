2019/05/21 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجهت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي/ مديرية التعليم الابتدائي اعماما الى مديرياتها في بغداد والمحافظات بعدم استقبال الاطفال دون سن السادسة كمستمعين في الصف الاول الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل 2019 ــ 2020 .وقالت التربية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “هذا الاجراء يأتي من اجل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تصدر قراراً بخصوص الاطفال تحت سن السادسة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تصدر قراراً بخصوص الاطفال تحت سن السادسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).