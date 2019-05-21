الهند تخطط لإطلاق سبع بعثات فضائية

2019/05/21 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن كايلاسافاديفا سيفان رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية، أن المنظمة تخطط لإطلاق سبع بعثات فضائية خلال السنوات العشر المقبلة لدراسة المنظومة الشمسية والفضاء خارج حدودها.وقال سيفان في حديثه إلى تلاميذ المدارس في شرييهاريكوت ، “لقد حددت مهمة بعثتي Aditya L1 и Xposat، أما بقية البعثات فهي حاليا في مرحلة التخطيط”.[…]

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