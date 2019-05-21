الخدمات النيابية :نسعى لاعداد موازنة تكميلية للنهوض بالخدمات

2019/05/21 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عباس يابر العيفاري السعي لاعداد موازنة تكميلية للنهوض بالجانب الخدمي في البلاد.لاعداد دراسة

وقال العيفاري في تصريح تابعته “الاتجاه برس”؟،اليوم الثلاثاء،ان “لجنته تسعى الى دراسة ما تم تنفيذه من مشاريع مسندة الى الوزارات الخدمية، لغرض اعداد موازنة تكميلية للنهوض بالجانب الخدمي وخصوصاً مشاريع البنى التحتية في المحافظات”، موضحا ان “اغلب تلك المحافظات تعاني من عدم وجود وحدات معالجة للانواع المختلفة من النفايات، إذ ترمى في الانهر، ما يؤثر بيئيا وصحيا في حياة المواطنين ويكون تأثيره اكثر في المحافظات الجنوبية باعتبارها تقع في نهاية الانهر”.

KKK

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