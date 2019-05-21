أميركا تسجل عشرات الإصابات بالحصبة خلال أسبوع

2019/05/21 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت الولايات المتحدة 41 حالة حصبة جديدة الأسبوع الماضي ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في العام الجاري إلى 880 حالة وذلك في أكبر تفش للمرض منذ عام 1994، ومنذ إعلان القضاء عليه في عام 2000.وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك في بعض الأحيان ارتفع بنسبة 4.9 […]

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