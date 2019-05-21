أسعار الذهب تتراجع في ظل توقعات بعدم تخفيض الفدرالي لأسعار الفائدة

2019/05/21 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

هبط سعر الذهب بعدما لامس في الجلسة السابقة أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين إذ أدى تزايد التوقعات بأن الفدرالي الأمريكي لن يخفض أسعار الفائدة إلى تعزيز الدولار ما أضعف إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

هذا وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1276.01 دولار للأونصة.



وكان قد انخفض لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين في الجلسة السابقة عند 1273.22 دولار.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلي 1275.60 دولار للأونصة.

فيما استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية فيما أدى تصاعد حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين للإقبال على شراء الدولار كملاذ آمن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.44 دولار للأونصة، لتقترب من أقل مستوى فيما يزيد عن خمسة أشهر عند 14.33 دولار الذي لامسته الجلسة السابقة.

كما ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 816.73 دولار، بعدما سجل أقل مستوى في شهرين عند 805.50 دولار في الجلسة السابقة، بينما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1335.25 دولار.

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