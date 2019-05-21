الاسدي: نهاية 2019 سنكمل عملية توطين الرواتب

2019/05/21 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

افــاد عضو المجلس الاعـلـى لمكافحة الـفـسـاد، والمفتش العام لـوزارة الداخلية جمال الاسـدي ان مشروع توطين رواتــب المـوظـفـين يكتمل نـهـايـة 2019، مـشـيـرا الــى ان العملية ستقضي على ظاهرة الفضائيين بين موظفي الدولة بشكل كامل.





وقال الاسـدي في تصريح صحافي نقلته صحيفة"الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "خطة تـوطـين الــرواتــب الـتـي تـصـدرت جــدول اعـمـال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد تكتمل نهاية العام الـجـاري، اذ شملت الموظفين في عموم الوزارات والهيئات المستقلة"، مـوضـحـا أن "مــصــارف حـكـومـيـة وخــاصــة وأجـنـبـيـة تشترك فـي المـشـروع، ويبلغ عـدد الموظفين نحو أربعة ملايين شخص يتقاضون سنويا أكثر من 35 ترليون ديــنــار".

وأضــاف أن "رئـيـس المـجـلـس الاعـلـى لمكافحة الفساد الدكتور عـادل عبد المهدي يراقب مع الحكومة تــوطــين الــرواتــب كــون المــشــروع سـيـزيـد مــن الـنـشـاط الاقـتـصـادي والـنـاتـج المـحـلـي الاجـمـالـي، كـمـا يختصر الـوقـت والجهد والكلفة فـي التعاملات المالية المختلفة"، لافتا الـى انـه "سيقضي على ظاهرة الفساد الوظيفي، بـمـا يسمى بـالـضـائـعـات لـلـرواتـب او الفضائيين".

كما اوضـح الاسـدي ان "مفتشية وزارة الداخلية استعادت اكثر من 100 مليار دينار عراقي خـلال العام الماضي والنصف الاول من العام 2019".

وبـشـأن ملف سيارات الميتسوبيشي، كشف عن "احالة الملف الى محكمة النزاهة واسـتـقـدام المـقـصـريـن الاعـضـاء فـي ابــرام الـعـقـد التي وردت اسماؤهم بالتحقيق"، مؤكدا ان "للقضاء الحق في استقدام المسؤولين عن التوقيع".

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