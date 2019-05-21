الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية تحصل على شهادة الجودة الدولية

2019/05/21 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء عن حصولها على شهادة الجودة الدولية من شركة فكسل العالمية.وقال مدير عام الشركة المهندس حيدر ناصر ظاهر في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه ان “الشركة تمكنت من نيل شهادة الجودة الدولية ضمن المواصفة القياسية الدولية (ISO 9001:2015) بعد بذل جهود حثيثة من جميع اقسامها […]

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