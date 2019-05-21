الحلبوسي يلتقي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب

2019/05/21 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي والوفد المرافق له، وبحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية جوي هود.

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