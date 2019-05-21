مقتل 11 إرهابياً وضبط عجلات مفخخة في عملية جزيرة صلاح الدين

2019/05/21 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء عن نتائج العملية الأمنية التي شاركت بها قيادة عمليات صلاح الدين، والشرطة المحلية، لتطهير جزيرة صلاح الدين.

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