قيادي بتحالف الإصلاح: الحلبوسي يتمتع بعناصر قوة وإقالته صعبة جدا

2019/05/21 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في تحالف الإصلاح والاعمار حيدر الملا، إن إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي صعبة جداً لسببين، الأول أن الحصول على 166 صوتاً لسحب الثقة عن رئيس البرلمان عملية صعبة جداً.

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