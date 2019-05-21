الكشف عن أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف

2019/05/21 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي اعتبار الخرف حالة لا مفر منها في الشيخوخة، وطرحت بذلك مجموعة من التوصيات الجديدة تهدف من خلالها إلى مساعدتنا في الحد من المخاطر.وتستند التوصيات الجديدة على تحليل عقود من الأبحاث حول عوامل خطر الإصابة بالخرف، وفي محاولة للحد من عدد الأشخاص الذين يعانون […]

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