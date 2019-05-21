2019/05/21 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبئ الجوي صادق عطية من موجة شديدة الحرارة في العراق خلال الأيام المقبلة.وأشار صادق عطية في منشور له على صفحته في الفيسبوك الى “إرتفاع متصاعد بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة وكذلك خلال الايام المقبلة وستكون الاجواء خلال الاسبوع المقبل شديدة الحرارة في الوسط والجنوب وحارة في غرب البلاد وشمالها خلال النهار”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من موجة حر شديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من موجة حر شديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).