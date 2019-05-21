المرور العامة تطبع تسلسلات جديدة لعقود تحويل ملكية المركبات

2019/05/21 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قـــررت مــديــريــة المــــرور الــعــامــة طـبـاعـة تـسـلـسـلات جــديــدة مــن ارقـــام الـعـقـود المــروريــة الــورقــيــة لـيـتـم تـوزيـعـهـا بـين شركتي القطاع الخاص اللتين تم التعاقد معهما من قبل وزارة الداخلية.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية الـعـمـيـد مـؤيـد خـلـيـل سـلـمـان في تصريح صحفي ان “مهمة اللجنة المشكلة مـن قـبـل الــوزارة ستكون مراقبة آلية توزيع العقود الورقية الجديدة ابـتـداء مـن

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