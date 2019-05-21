الكشف عن حقيقة تبرع رونالدو لأهالي غزة

2019/05/21 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تناثرت شائعات مؤخرا عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بالتبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو لأهالي قطاع غزة الفلسطيني، وذلك من أجل مساعدتهم في شهر رمضان المبارك.هذه الشائعات التي انتشرت بصورة كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت موقع “Lead stories”” للتحقق من حقيقة هذا الأمر، وذلك من خلال التواصل مع […]

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