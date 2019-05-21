2019/05/21 | 10:09

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طقس الأيام الأربعة المقبلة وجدول بدرجات الحرارة

الثلاثاء

21

ايار

2019 :

10:06 am

16

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها لحالة الطقس

للأيام الأربعة المقبلة ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى لها.وذكر بيان للهيأة، ان "طقس غد الأربعاء، سيكون في وسط وجنوب البلاد،

صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة العظمى في بغداد 38 مْ، وفي

المنطقة الشمالية يكون الطقس غائم جزئياً والحرارة ترتفع قليلا".وأضاف ان "طقس الخميس سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في الوسط وغائم

جزئياً وأحياناً غائماً شمالاً وفي الجنوب صحواً ولا تغير بدرجات

الحرارة".أما الجمعة المقبلة فيكون الطقس "صحواً الى غائم جزئياً في الوسط

وغائم جزئياَ شمالاً مع إرتفاع للحرارة، وفي الجنوب صحواً ولا تغير في

الحرارة" بحسب الأنواء الجوية.وتابع البيان ان "طقس السبت سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم

جزئياً مع إرتفاع قليل في درجات الحرارة، وفي الشمال بين غائم جزئياً

وغائم وارتفاع قليل في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية يكون

صحواً وارتفاع في درجات الحرارة".

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