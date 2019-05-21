2019/05/21 | 10:09

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انتهاء عملية تطهير جزيرة صلاح الدين بقتل 11 ارهابيا وتدمير مخابئ ومتفجرات

اعلنت قيادة عمليات صلاح الدين انتهاء العملية الامنية التي نفذتها

لتطهير منطقة جزيرة من خلايا ومخلفات تنظيم داعش الارهابي بقتل عدد

من الدواعش وتفجير انفاق ومواد متفجرة.

واضافت القيادة في بيان الثلاثاء ان العملية اشتركت فيها قوات من

الفرقتين الرابعة عشرة والعشرين ومديرية شرطة المحافظة وقيادة محور

صلاح الدين الحشد الشعبي، واكد البيان انه "تم قتل احد عشر إرهابيا

والعثور على ثلاثة عشر وكرا وستة عشر حزاما ناسفا وتدمير عجلتين

مفخختين نوع " كيا" وثلاثة أنفاق، بالإضافة الى العثور على معملي

تفخيخ وكمية من الاعتدة والمواد المتفجرة.

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