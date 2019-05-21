بالوثيقة.. التربية توجه بمنع استقبال الاطفال دون سن السادسة في الاول الابتدائي كمستمعين

2019/05/21 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجهت وزارة التربية "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي" مديرية التعليم الابتدائي اليوم الثلاثاء، اعماما الى مديرياتها في بغداد والمحافظات بعدم استقبال الاطفال

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