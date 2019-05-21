تحطم طائرة عسكرية تابعة للبحرية الامريكية

2019/05/21 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تحطمت طائرة هجومية من طراز “AV-8B Harrier” تابعة للقسم الثاني لمشاة البحرية الأمريكية، أمس الاثنين، في منطقة مدينة هيفلوك بولاية كارولينا الشمالية.وجاء في بيان صدر عن قيادة القسم: “قذف الطيار نفسه بالمقعد المقذوف بنجاح.وتم نقله إلى مركز Carolina East الطبي بمدينة نيو بيرن لإجراء الفحص اللازم.ولم تصل إلينا […]

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