المالية النيابية تشترط الوفرة المالية لاقرار الموازنة التكميلية

2019/05/21 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اكدت اللجنة المالية النيابية امكانية اقرار الموازنة التكميلية للعام الجاري في حال وجود الوفرة المالية.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”ا،اليوم الثلاثاء، ان”امكانية اقرار موازنة تكميلية للعام 2019 من عدمها يعتمد على وجود الوفرة مالية ،موضحا انه “في حال حدثت تلك الوفرة فسوف ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة التكميلية الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليه”.

KKK

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