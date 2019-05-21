2019/05/21 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي،اليوم الثلاثاء ، عن إحالة ملف سيارات “الميتسوبيشي” التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية في الحكومة السابقة إلى هيئة النزاهة، مؤكدا استقدام المقصرين الاعضاء في ابرام العقد التي وردت اسماؤهم بالتحقيق.

وقال الاسدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه "الاتجاه برس" إنه “تم احالة ملف سيارات الميتسوبيشي الى محكمة النزاهة واستقدام المقصرين الاعضاء في إبرام العقد التي وردت اسماؤهم بالتحقيق”.

وأكد الأسدي أن “للقضاء الحق في استقدام المسؤولين عن التوقيع”.

من جانب آخر كشف الأسدي عن “استعادة مفتشية وزارة الداخلية اكثر من 100 مليار دينار عراقي خلال العام الماضي والنصف الاول من العام 2019”.

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تعلن إحالة ملف "الميتسوبيشي" لمحكمة النزاهة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية تعلن إحالة ملف "الميتسوبيشي" لمحكمة النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).