2019/05/21 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق والسنغال تفعيل لجنة الصداقة المشتركة بين البلدين الصديقين .وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان القائم بالأعمال المؤقت لسفارة العراق في داكار عبد الرزق ربيع احمد التقى رئيس البرلمان السنغالي مصطفى نياس وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية المختلفة سيما البرلمانية “.وجرى خلال اللقاء الذي حضره ايضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والسنغال يبحثان تفعيل لجنة الصداقة المشتركة بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والسنغال يبحثان تفعيل لجنة الصداقة المشتركة بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).