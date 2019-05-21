الحج والعمرة تعلن عدم تسلمها موافقة السعودية على زيادة مقاعد العراق

2019/05/21 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة، الثلاثاء، انتظارها وﺻـــــﻮل الموافقة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﺄن زﻳــﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻣـــﻦ ﻣــﻘــﺎﻋــﺪ اﻟـــﺤـــﺞ.وﻗــﺎل المتحدث اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺣﺴﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أوردته صحيفة /اﻟﺼﺒﺎح/ وأطلعت عليه / خطوة برس/ ان “اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ الموافقة ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ من وزارة اﻟﺤﺞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﺄن زﻳــﺎدة ﺣﺼﺔ

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