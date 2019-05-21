2019/05/21 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تحطمت طائرة هجومية من طراز “AV-8B Harrier” تابعة للقسم الثاني لمشاة البحرية الأمريكية، أمس الاثنين، في منطقة مدينة هيفلوك بولاية كارولينا الشمالية.وذكر بيان لقيادة القسم، ان “الطيار قذف نفسه بالمقعد المقذوف بنجاح، وتم نقله إلى مركز Carolina East الطبي بمدينة نيو بيرن لإجراء الفحص اللازم”.وأضاف أنه “لم تصل إلينا حتى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم طائرة عسكرية في ولاية كارولينا الأمريكية وكالة خطوة برس.

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