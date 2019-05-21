2019/05/21 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت هيئة الحشد الشعبي مع الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف على قيام هندسة الحشد بكري الانهر وفتح عدة طرق في الارياف والاقضية والنواحي اضافة الى اكساء العديد من الشوارع.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن وفدا من هيئة الحشد الشعبي ضم المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي ومسؤول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتفاق بين الحشد وحكومة النجف على دخول الهندسة العسكرية بمشاريع جديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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