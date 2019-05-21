أمير الكويت وملك الأردن يبحثان المستجدات الإقليمية

2019/05/21 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك الأردن عبدالله الثاني، الاثنين، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها ملك الأردن للكويت استمرت عدة ساعات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ووفق المصدر ذاته، “تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية التي عكست عمق أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل دعمھا وتنميتھا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحھما الثنائية، ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك”.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن الملك وأمير دولة الكويت أكدا خلال المباحثات اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الأردن والكويت، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وأعرب الملك عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت إلى الأردن في مختلف الظروف.

وأكد الملك وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في دول الخليج العربي في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

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