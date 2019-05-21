الفلوجة تُلزم شركة كهرباء بشروط لتوفير افضل الخدمات لمواطنينها

2019/05/21 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الفلوجة

حذرت الادارة المحلية في قضاء الفلوجة شركة الكهرباء العامة في القضاء، التقصير في عملها وتقديم الخدمات المتميرة للمواطنين، مؤكدة انها سترسل وفد للقاء وزير الكهرباء لتخفيف بعض التكاليف عن كاهل الواطنين.

وذكر بيان للقائم مقامية تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان ” الادارة المحلية في الفلوجة متمثلة بالقائممقام ورئيس المجلس المحلي ونائبه واعضاء المجلس المحلي إجتمعت امس الاثنين مع شركة بيران بحضور مسؤولين عن دائرة الكهرباء في الفلوجة ورئيس الوقف السني وعدد من شيوخ وعلماء الدين في مدينة الفلوجة اضافة الى حضور القنوات الفضائية لمناقشة واقع عمل شركة بيران في الفلوجة وتزايد شكاوى المواطنين من سوء خدمات الشركة.

وبحسب البيان “عبرت الادارة المحلية عن امتعاضها من ارتفاع اسعار الكهرباء وارتفاع سعر عداد الكهرباء الذي ينصب في الدور السكنية والمحلات الى ١٥٠ الف دينار مما يثقل كاهل المواطن اضافة الى عدم دقة القراءات والقوائم التي وزعت على المواطنين.

وحذر قائممقام الفلوجة عيسى الساير من ان “الادارة المحلية في الفلوجة لن تسمح باي تقصير للشركة في عملها ويجب ان تقدم افضل الخدمات الى المواطنين” مضيفا “تم الاتفاق على تشكيل وفد من الادارة المحلية لزيارة وزير الكهرباء لغرض اعفاء المواطنين من مبلغ العداد الكهربائي الـ (١٥٠ الف دينار)”.

وتابع “اضافة الى الزام شركة بيران باعتماد احد الاحياء السكنية وتاهيل شبكة الكهرباء فيه من اعمدة واسلاك ونصب عدادات وتوزيع جيد للطاقة الكهربائية ليكون انموذجاً حياً يُعتمد في الاحياء الاخرى في مدينة الفلوجة ووضع مركز للصيانة والجباية والشكاوى في كل حي، فضلاً عن اعتماد موظفين امناء لقراءة عدادات الكهرباء وعدم اعتماد التخمين في القراءات ومحاسبة كل موظف يعطي قراءة خاطئة”.

ومن جانبهم برر ممثلي شركة بيران من ان “وزارة الكهرباء هي من حددت هذه التسعيرة في العراق وتزداد بزدياد استخدام الطاقة الكهربائية كما حددت سعر عداد الكهرباء والمنشا” واضاف ممثل الشركة ان “من يقوم بقراءة العدادات اغلبهم موظفي الكهرباء وهذا ما جاء في العقد المبرم مع وزارة الكهرباء”.

ويذكر ان شركة بيران حصلت على عقدها في محافظة الانبار من خلال الحكومة الاتحادية في بغداد.

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