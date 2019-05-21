هيئة الحشد الشعبي تباشر بعمل جديد في النجف

2019/05/21 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اتفقت هيئة الحشد الشعبي مع الحكومة المحلية في محافظة النجف على قيام هندسة الحشد بكري الانهر وفتح عدة طرق في الارياف والاقضية والنواحي اضافة الى اكساء العديد من الشوارع.وقالت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “وفدا من هيئة الحشد الشعبي ضم المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي […]

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