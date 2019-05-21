2019/05/21 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية،امس الاثنين، عملية تفتيش في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات مشبوهة لتنظيم “داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوات اللواء 41 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقيادة عمليات سامراء نفذت، اليوم، عملية تفتيش في ناحية يثرب التابعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية تفتيش جنوب صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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