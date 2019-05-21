مدرب الشرطة يتوقع مباراة فريقه مع الجوية بهذا الشكل

2019/05/21 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_بغداد

أكد مدرب فريق الشرطة بكرة القدم نيبوتشا يوفوفيتيش، الثلاثاء (21 أيار 2019)، أن الوحدات التدريبية للفريق تشهد اندفاعا وحرصا كبيرين من اللاعبين تمهيداً لمباراة القمة التي سنواجه فيها وصيف الترتيب، لذلك من المتوقع ان تشهد المباراة اثارة وندية، وانها بست نقاط.





واضاف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الفريق سيستعيد خدمات اللاعب علاء مهاوي بعد ان غاب عن مباراة نفط ميسان للحرمان بالاضافة الى عودة المدافع حسام كاظم بعد تعافيه من الاصابة ودخوله في الوحدات التدريبية للفريق تحضيراً للمباراة".

وبين ان" التحضير لمباراة الجوية لا يتختلف بشيء عن باقي المباريات لكنها وفق تسلسل الفريقين سيكون لها اعتبارات كثيرة أهمها انها واحدة من اهم مباريات الدوري العراقي لكون الفريقين يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة كما وان المباراة ستكون بست نقاط كون الشرطة سيستمر بالصدار ويوسع الفارق عن الجوية الوصيف" .

يشار الى ان اللقاء سيقام عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 28 بدوري الكرةة الممتاز

بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن إقالة الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي من منصبه، حيث ستكون آخر مبارياته ضد أرسنال فى 29 مايس الجاري في نهائي الدوري الأوروبي.

وذكر جيانلوكا دي ماريزيو الصحفي الشهير ب

بغداد اليوم- بغداد

أرسل الامين المالي للجنة الاولمبية العراقية سرمد عبد الاله رسالة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كشف فيها عن تدويل أزمة الرياضة ما بين الاولمبية وأطراف حكومية.

وذكر عبد الاله في الرسالة التي اطلعت عليها (بغداد اليوم): &

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم عن تجديد عقد الألماني توني كروس متوسط ميدان المرينجي لمدة عام آخر وبهذا ينتهي عقده عام 2023.

وبعد تتويج فريق ريال مدريد الإسباني بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، رحل الف

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