2019/05/21 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كايلاسافاديفا سيفان رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية، أن المنظمة تخطط لإطلاق سبع بعثات فضائية خلال السنوات العشر المقبلة لدراسة المنظومة الشمسية والفضاء خارج حدودها.وقال سيفان في حديثه إلى تلاميذ المدارس في شرييهاريكوت ، “لقد حددت مهمة بعثتي Aditya L1 и Xposat، أما بقية البعثات فهي حاليا في مرحلة التخطيط”.ووفقا لمعلومات صحيفة Times

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تخطط لإطلاق 7 بعثات فضائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تخطط لإطلاق 7 بعثات فضائية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تخطط لإطلاق 7 بعثات فضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).