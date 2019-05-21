مجلس بغداد: اعلان نتائج تعينات التربية سيكون قبل نهاية شهر رمضان

2019/05/21 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت هادي في تصريح خاص "للغدير"، انه" قرر رئيس الوزراء اثناء لقائنا به اليوم وبحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حسن الكعبي، ان" يكون موعد اعلان نتائج تعيينات التربية قبل انتهاء شهر رمضان الكريم وبمدة لا تتجاوز الاسبوعين اعتبارا من هذا اليوم".واضافة، ان" الالية المتبعة لإعلان والتعامل مع نتائج التعيينات في وزارة التربية سيكون وفق ما تقدمت به الوزارة في وقت سابق وليس كما دعت له مجالس المحافظات".انتهى..م.ر

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