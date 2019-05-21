شرطة نيوزلندا توجه تهمة الإرهاب لمنفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش

2019/05/21 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الشرطة، في بيان، إن" تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وجهت إلى برنتون تارنت".وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه تارنت 51 اتهاما بالقتل، و40 اتهاما بمحاولة القتل، في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في مدينة كرايست تشيرش الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.وأوضحت الشرطة أن" قرار توجيه تهمة الإرهاب اتُخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين.وحُدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو".وكان المسلح بث المذبحة على فيسبوك في أسوأ هجوم بالرصاص في نيوزيلندا.انتهى..م.ر

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