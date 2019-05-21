بعد نقلها من العراق.. أي المدن الاقرب لاستضافة لقاء النصر وذوب آهن

2019/05/21 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ باتت العاصمة العمانية، مسقط، الوجهة الأقرب لاستضافة مباراة النصر السعودي ونظيره ذوب آهن أصفهان، التي كان من المقرر خوضها، اليوم الثلاثاء، في العراق، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وقرر الاتحاد الآسيوي، أمس الإثنين، تأجيل إقامة المباراة لأسباب أمنية، وقرر نقلها خارج العراق.ويتصدر ذوب آهن أصفهان، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف النصر.وكان ذوب آهن أصفهان، قد اختار اللعب في كربلاء، لكن الأحداث التي صاحبت لقاء الفريق الإيراني أمام الزوراء العراقي، على نفس الملعب، دفعت الاتحاد الآسيوي لنقل المباراة خارج العراق.

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