باريس سان جيرمان يستهدف مدافع دورتموند

2019/05/21 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب ما ذكرته شبكة “سكاي سبورت ألمانيا“، فإن نادي العاصمة الفرنسية يستهدف التعاقد مع عبدو ديالو، مدافع دورتموند، لتعويض بريسنيل كيمبيمبي.وأشارت الشبكة إلى عزم الألماني توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، تهميش دور كيمبيمبي في الموسم القادم، لهذا يستهدف

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