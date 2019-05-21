توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصرف التنمية الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC في مجال الاستثمار والاستشارات

2019/05/21 | 10:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقعت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، مذكرة تفاهم مع مصرف التنمية الدولي (IDB)، إحدى اكبر المصارف الأهلية الرائدة في العراق، للبدء بالتعاون وتوسيع الخدمات المالية للقطاع الخاص ودعم اقتصاد البلاد.





وقال مصرف التنمية في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إنه "من شأن مذكرة التفاهم هذه مساعدة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل تعزيز مكانته محلياً ودعم شركات القطاع الخاص والعام".





وأضاف "يهدف التعاون القائم بين مؤسسة التمويل الدولية ومصرف التنمية الدولي إلى تسهيل وصول زبائن البنك إلى الخدمات المالية مثل القروض والتمويل التجاري وأشكال التمويل الأخرى، الأمر الذي يساعدهم في النهاية على خلق فرص العمل والمساهمة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".





ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المصرف، زياد خلف عبد، قوله "هذه الاتفاقية تترجم وتؤكد ما وصل إليه من مصرف التنمية الدولي من نضج مصرفي وتنفيذا إلى الممارسات الرائدة في الحوكمة المؤسسية بالإضافة إلى امتلاكه إلى بنية تحتية ضخمة في نظم التكنولوجيا المصرفية وحفاظه على مركز مالي رصين وقوي".

وأضاف "مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عملت دائما على اختيار الشركاء الرائدين في كافة الدول النامية التي تعمل بها وذلك لتشجيع المشاريع المستدامة في هذه البلدان والتي تتميز بفائدة اقتصادية وسلامة مالية وتجارية بالإضافة إلى استدامتها اجتماعيا".

كما أشاد خلف "بأهمية هذه الاتفاقية في تنفيذ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعاميم البنك المركزي التي تهدف الى تحرير القطاع المصرفي ودعمه في تنفيذ عمليات التمويل التجارية لمؤسسات القطاع العام ودون توسط المصارف الحكومية".

كما ونقل البيان عن مديرة مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داليا وهبة قولها إن "العراق يمثل أولوية لمؤسسة التمويل الدولية، وسنظل ملتزمين بدعم نموه الاقتصادي".

وأضافت أن "اختيار مصرف التنمية الدولي كشريك لنا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة يأتي بعد أن برز مصرف التنمية الدولي في الأونة الأخيرة من ضمن المصارف الأهلية المؤهلة والتي تمتلك البنية التحتية التي تتماشى مع مبادئ ومتطلبات مؤسسة التمويل الدولية حيث نأمل أن نوفر مختلف المنتجات والخدمات لمصرف التنمية ومساعدته على تلبية احتياجات القطاع العام والخاص في عمليات التمويل التجاري".





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