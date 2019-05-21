2019/05/21 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العتبة العباسية تفتتح سوقاً خيرياً يقدم سلعه "مجاناً"

أعلنت العتبة العباسية افتتاح سوقاً خيرياً يقدم سلعه

مجاناً لعوائل شهداء الحشد الشعبي والعوائل المتعففة، وفقاً لشبكة

الكفيل - الموقع الرسمي للعتبة-.

وقالت في تقرير لها اطلع عليه موقع كلمة الإخباري

إن "السوق جاء للتخفيف عن كاهل العوائل عرفاناً وتقديراً لهذه

العوائل الكريمة التي قدّمت أعزّ ما تملك في سبيل حفظ هذا الوطن

ومقدّساته".

ونقلت التقرير عن مسؤول وحدة الإغاثة والدعم في العتبة العباسية

القول: "إنّ هذا السوق هو مبادرة من بين مبادراتٍ عديدة تبنّتها

الوحدةُ منذ بداية الشهر الفضيل وذلك ضمن خطّةٍ أُعدّت لهذا الغرض،

وقد تكفّلت بها هيئةُ أنصار الجهاد الكفائيّ وهي إحدى أعمدة وحدة

بغداد وبمشاركة مجموعةٍ من مواكب الدعم اللوجستيّ المنضوية معها،

وضمن حملةٍ توسّمت بـ(أهل الغيرة)".

وأضاف: "السوق أُقيم على قاعة المجلس البلديّ في مدينة الصدر، وتمّ

توزيعُ الموادّ الغذائيّة بمختلف أنواعها الجافّة والطريّة واللّحوم

والبيض والحليب، وغيرها من الموادّ التي تحتاجها العائلة في هذا

الشهر إضافةً الى ملابس وموادّ منزليّة داخل أروقة القاعة، وقد

تجوّلت هذه العوائل بجولةٍ تسوّقية وأخذت احتياجاتها بشكلٍ يحفظ لها

كرامتها وسط ترحيب القائمين على هذه الحملة".

من جهته بيّن كفيلُ هيئة أنصار الجهاد الكفائيّ صباح القريشي

قائلاً: "إنّنا مقصّرون تجاه هذه العوائل وإنّ كلّ ما يُقدّم لهم هو

قليلٌ بحقّهم، على الرغم من أنّه قد استفاد من السوق أكثر من (700)

عائلة"، مؤكّداً كذلك: "نحن متواصلون في إقامة مثل هكذا مبادراتٍ

وأنشطة جاهدين أن لا تقتصر على شهرٍ دون غيره، لكن تركيزنا يكون

أكثر خلال هذا الشهر المبارك لما له من خصوصيّة".

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