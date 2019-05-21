باريس سان جيرمان يحسم مصير مهاجمه مبابي

2019/05/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حامل لقب الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، أن علاقته بمهاجمه الشاب كيليان مبابي ستستمر في الموسم المقبل.

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