الدليمي: تمرير موازنة تكميلية في البرلمان بعد حزيران المقبل

2019/05/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية، إخلاص الدليمي، أن مجلس النواب سـوف يقر موازنة تكميلية بعد شهر حزيران المقبل.​

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