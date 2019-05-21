الأسدي: إحالة ملف سيارات

2019/05/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن إحالة ملف سيارات "الميتسوبيشي" التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية في الحكومة السابقة إلى هيئة النزاهة..

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