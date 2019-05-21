2019/05/21 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور وقت طويل على الزواج، يسود العلاقة الزوجية بعد الفتور والملل والروتين وهذا أمر طبيعي، لذلك يتعيّن على كلا الزوجين بذل المجهود لإعادة إحياء العلاقة من جديد.سنسلط الضوء في التالي على ما اشارت اليه اخر الدراسات، والتي بيّنت أنّ عادة غريبة جدًا ان قمتما بها ستجعل العلاقة وكأنها بدأت لتوها! أشارت دراسة حديثة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادة غريبة جدّاً تقوّي العلاقة بين الزوجين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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