2019/05/21 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن طباعة ﺗﺴﻠﺴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ارﻗﺎم العقود المرورية، فيما توعدت اصحاب المكتب المجازة باتخاذ الاجراءات القانونية في حال رفع الاسعار.وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻠﻤﺎن في تصريح أوردته صحيفة / الصباح/ وأطلعت عليه”خطوة برس” إن “ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ المشكلة ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــــﻮزارة ﺳﺘﻜﻮن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تعلن طباعة تسلسلات جديدة لأرقام العقود وتتوعد أصحاب المكاتب بحال رفع الأسعار وكالة خطوة برس.

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