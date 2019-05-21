بالصور.. تظاهرة أمام مبنى محافظة البصرة

2019/05/21 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تظاهر العشرات من العاطلين عن العمل امام مبنى محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص العمل.

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