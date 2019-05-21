بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الثلاثاء 10:00 AM

2019/05/21 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والعالمية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الثلاثاء 21 أيار 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:

العملات الأجنبية

1 دولار أمريكي = 1,191.8600 دينار عراقي

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