2019/05/21 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رائد فهمي، إن المحافظ المنتخب لنينوى لا يستطيع ممارسة مهامه الا بعد المصادقة عليه من قبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص بالـ"العهد نيوز" محافظ نينوى لا يستطيع ممارسة مهامه إلا بهذه الحالة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص بالـ"العهد نيوز" محافظ نينوى لا يستطيع ممارسة مهامه إلا بهذه الحالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).