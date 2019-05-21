وزير الثقافة يؤكد لمسؤول إيراني: ما تفرقه السياسة تجمعه الثقافة

2019/05/21 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني ” ان ما تفرقه السياسة تجمعه الثقافة وضرورة مد الجسور الثقافية بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال علاقاتنا الثقافية والإجتماعية والإنسانية ومشتركاتنا فهو مهم وكبير جدا.وأبدى الحمداني خلال لقائه المستشار الثقافي الإيراني غلام رضا أباذري مساء امس الاثنين في مكتبه الرسمي ” موافقته على […]

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